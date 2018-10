In 10 anni Piazza Affari riduce valore

(ANSA) - MILANO, 26 OTT - Wall Street si conferma in cima alle 20 Borse internazionali con il Nasdaq che la fa da padrone in termini di performance media annua. Stabile Piazza Affari al 19/o posto con 540 miliardi di euro di capitalizzazione. E' quanto emerge da una ricerca del Centro Studi di Mediobanca che ha analizzato l'andamento della Borsa Italiana, raffrontandola alle principali piazza finanziarie internazionali. I dati si riferiscono al periodo compreso da fine 2007 ai primi mesi del 2018.

A fine 2007 la Borsa Italiana era 18/a al mondo, con 735 miliardi di euro di capitalizzazione; tra il 1998 e il 2001 occupava una posizione tra l'ottava e la nona. A settembre del 2018 la Borsa Italiana si attesta al 19/o posto con 518 miliardi di euro di capitalizzazione. A Piazza Affari l'investimento più redditizio è quello sul segmento Star. In dieci anni, un investimento di 100 euro ha avuto un rendimento complessivo (dividendi inclusi) pari al 10,5% medio annuo.