Edison torna a utile, alza stime Ebitda

(ANSA) - MILANO, 26 OTT - Edison ha chiuso i primi nove mesi dell'anno con ricavi a 6,5 miliardi e un utile di 87 milioni contro la perdita di 110 dello stesso periodo del 2017 "grazie alla buona performance della filiera elettrica e delle attività E&P, nonché al contenimento dell'impatto della volatilità legata all'attività di copertura su commodity e cambi".

Lo si legge in un comunicato del gruppo, nel quale si specifica che "considerato lo scenario di riferimento e i risultati del periodo, Edison rivede ulteriormente al rialzo le previsioni di margine operativo lordo (Ebitda) per l'intero 2018 che supererà 740 milioni".

L'indebitamento finanziario netto al 30 settembre 2018 è pari a 310 milioni dai 116 milioni di euro della fine del 2017 e include le acquisizioni di Gas Natural Vendita Italia, Attiva e Zephyro, che hanno inciso per 368 milioni incluso il debito.