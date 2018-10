Borsa:Europa giù nel finale,Milano -1,9%

(ANSA) - MILANO, 26 OTT - Borse europee pesanti nel finale, con Parigi in calo del 2,55%, Francoforte del 2,11% e Londra del 2% mentre a New York il Dow Jones cede l'1,95% ed il Nasdaq il 3,38%, con Amazon in calo di oltre l'8% dopo la trimestrale. In Piazza Affari, con lo spread Btp/Bund in risalita a 310 punti, cedono i bancari Ubi (-3,26%), Banco Bpm (-3%), Unicredit (-2,9&%) e Intesa (-2,36%).