Borsa: Europa gira al rialzo,Milano+1,7%

(ANSA) - MILANO, 25 OTT - Girano al rialzo le Borse europee, con Milano regina incontrastata (+1,7%), seguita da Parigi (+1,26%), Madrid (+1,16%), Francoforte (+0,41%) e Londra, inchiodata alla parità. Gli occhi sono puntati sulla Bce, il cui presidente Mario Draghi prenderà la parola dopo la decisione sui tassi, che, secondo le stime, resteranno invariati. Positivi i futures Usa in vista di un miglioramento della bilancia commerciale in settembre. In arrivo ci sono poi scorte, ordini, sussidi di disoccupazione e vendite di case, per concludere con l'indice manifatturiero Fed di Kansas City. Sprint del tecnologico Siltronic (+8,47%) dopo i conti, che favoriscono anche Ams (+7,66%), piatta invece Stm (+0,08%). Effetto conti su Puma (+7%), Peugeot (+6%), Mediobanca (+4,57%) e Ubs (+3,13%).

Frenate dalla trimestrale invece l'inglese Wpp (-17%), la tedesca Dometic (-12%), Plastic Omnium (-4,7%) ed Epiroc (-4,55%).