Borsa Milano maglia nera, chiude in calo

(ANSA) - MILANO, 24 OTT - All'indomani della bocciatura della manovra da parte dell'Ue, Piazza Affari ha perso l'1,69% a 18.485 punti, aggiornando i minimi da dicembre 2016. Lo spread tra Btp e Bund ha raggiunto i 321 punti, contro i 318 di ieri.

Milano è stata la peggiore in Europa e ha guidato i ribassi quando, dopo un avvio in crescita, i listini hanno invertito la tendenza. A rendere la giornata difficile sono state anche le perdite su Wall Street. In Piazza Affari gli scambi sono stati condizionati dalle trimestrali e le banche sono state appesantite dallo spread. Nel giorno dei conti, St ha ceduto il 10%, per colpa del rallentamento della domanda nel settore, più che dei risultati, mentre Saipem ha guadagnato il 6,3%. Male Banco Bpm (-4,7%%), Ubi (-4,1%), Intesa (-3,4%), Unicredit (-3,37%). All'indomani del cda, Carige ha ceduto il 6%. Nuovo calo per Mps (-5,58%). Le Poste hanno pagato il declassamento di Moody's (-4%). Bene Moncler (+2,3%) e Luxottica (+0,85): Del Vecchio ha annunciato che salirà in Generali (+0,5%).