Borsa: Europa positiva, attende Bce

(ANSA) - MILANO, 24 OTT - Le Borse europee proseguono a metà mattinata in rialzo con i futures di Wall Street in negativo.

Gli investitori attendono la riunione di domani della Bce dalla quale non dovrebbero esserci novità di politica monetaria. Sul fronte internazionale si guarda alle tensioni commerciali tra Usa e Cina ed al nuovo attacco di Donald Trump al presidente della Fed, Jerome Powell, accusato di essere una minaccia per la crescita dell'economia americana. Sul fronte valutario l'euro è in calo sul dollaro a 1,1404 a Londra.

Piazza Affari (-0,3%) è la peggiore del Vecchio Continente.

Lo spread tra Btp-Bund è in rialzo a 317 punti base in scia con i dati del Pmi dell'Eurozona. Il rendimento del decennale italiano è in rialzo del 3,55%. Tra le Borse europee in rialzo Londra (+0,7%), Parigi (+0,6%), Madrid (+0,4%) e Francoforte (+0,3%).

A Milano prosegue in forte calo Stm (-8%). In rosso anche le banche con Ubi (-3,1%), Banco Bpm (-2,5%) e Bper (-2,2%). Saipem (+4,2%) riduce il rialzo rispetto all'avvio.