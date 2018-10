Borsa: Europa chiude in rosso

(ANSA) - MILANO, 24 OTT - Chiusura in rosso per le Borse europee, appesantite da Milano, che ha perso l'1,69%, e dall'andamento negativo di Wall Street. Solo Londra ha terminato le contrattazioni in rialzo (+0,11%). Francoforte ha perso lo 0,73%, Parigi lo 0,29% e Madrid lo 0,56%.