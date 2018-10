Petrolio: Wti poco mosso a 69,16 dollari

(ANSA) - ROMA, 23 OTT - Poche variazioni sul mercato after hour di New York per le quotazioni del petrolio con i contratti sul greggio Wti con scadenza a dicembre pressochè invariate rispetto alla chiusura di ieri a 69,16 dollari al barile.

Scende di 30 centesimi il prezzo del Brent a 79,50 dollari al barile.