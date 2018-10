Borse Europa pesanti, Francoforte -2,2%

(ANSA) - MILANO, 23 OTT - Le Borse europee restano pesanti a metà mattina con Francoforte che incrementa le perdite (-2,2%) e Milano che si sforza senza successo di contenerle (-1%) in un clima caratterizzato da nervosismo e volatilità. Parigi cede l'1,5%, Madrid l'1,1% e Londra lo 0,9% con gli investitori che continuano a spostare i loro investimenti verso i porti sicuri come oro, yen e titoli di Stato Usa.

L'Europa risente del crollo delle Borse asiatiche mentre i future su Wall Street segnano ribassi di oltre 1 punto percentuale. Tanti i fattori che consigliano cautela, dal rallentamento della Cina alle tensioni commerciali, dalle crisi dei mercati emergenti alle tensioni geopolitiche in Arabia Saudita. Intanto in Italia si attende la probabile bocciatura da parte della Commissione Europea alla manovra del governo italiano, con lo spread Btp-Bund a quota 301.

Male tutti i comparti con l'informatica che indossa la maglia nera (-4% l'indice Dj Stoxx) in scia al crollo del tecnologico Ams (-23%).