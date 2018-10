Borsa: Milano giù in attesa verdetto Ue

(ANSA) - MILANO, 23 OTT - Avvio di seduta difficile per Piazza Affari e le altre Borse europee, che risentono del tonfo registrato dai mercati asiatici. L'indice Ftse Mib arretra dello 0,8%, recuperando parte delle perdite dell'avvio, mentre lo spread Btp-Bund si mantiene in area 310 punti base in attesa che oggi arrivi il giudizio della commissione Ue sulla manovra italiana, con il mercato che si attende una probabile bocciatura.

In fondo al listino si collocano Stm (-3,8%), Leonardo (-1,8%) e Carige (-4%) che oggi riunisce il cda ma non dovrebbe ancora deliberare sul bond subordinato. Tra i bancari, che restano sotto pressione a causa dell'impennata dello spread, vanno male anche Mps (-1,9%), Banco Bpm (-1,5%) e Unicredit (-1,1%). Giù Autogrill (-1,6%) dopo la scomparsa del presidente Gilberto Benetton mentre Atlantia contiene le perdite (-0,5%).

Tra le blue chip scivolano anche Enel (-1,2%) e Tim (-1,2%).

Debole Luxottica dopo i risultati (-0,5%)