Borsa: Europa giù con Asia e Wall Street

(ANSA) - MILANO, 23 OTT - Seduta negativa per le Borse europee, contagiate dal crollo dei listini asiatici e dai future negativi su Wall Street, con gli investitori che spostano i loro soldi verso i 'porti sicuri' (yen, oro e Treasury Usa) per sfuggire alle incertezze del contesto geopolitico globale.

Francoforte indossa la maglia nera (-1,4%) a causa del crollo di Bayer (-8%), condannata negli Usa per un cancro causato da glifosato. Londra cede lo 0,8% e Parigi l'1,2% mentre Piazza Affari recupera terreno (-0,4%) in scia al miglioramento dello spread Btp-Bund, sceso a 299 punti base.

Sui listini si aspetta la decisione della Commissione Ue sulla manovra italiana, che si dovrebbe tradurre in una bocciatura, mentre giovedì si riunirà la Bce. A livello settoriale crollano i semiconduttori, trascinati al ribasso dalla guidance deludente di Ams (-19%). Tonfo a Zurigo anche per l'asset manager Gam (-15%), che ha perso 18 miliardi di dollari di masse in scia alla sospensione di un suo gestore.