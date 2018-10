Luxottica: più ricavi, conferma outlook

(ANSA) - MILANO, 22 OTT - Nel terzo trimestre dell'anno Luxottica ha registrato un fatturato di 2.215 milioni in aumento del 3,5% a cambi costanti e del 2,9% a cambi correnti rispetto allo stesso periodo del 2017, mentre i primi nove mesi hanno registrato ricavi per 6.767 milioni (rispettivamente +1,3% e -4,5%).

"Alla luce del trend positivo del business retail ed e-commerce e del ritorno alla crescita della divisione wholesale confermiamo l'outlook 2018, con vendite attese in crescita nell'intorno del 2% (con dati a parità cambi) e una solida redditività", commenta Leonardo Del Vecchio, presidente esecutivo di Luxottica, in fase di fusione con la francese Essilor. "Un ringraziamento speciale va a tutti gli oltre ottantamila collaboratori di Luxottica che, in questo complesso percorso di avvicinamento alla nascita di EssilorLuxottica, mi hanno sempre dimostrato piena fiducia, mantenendo inalterata la passione e l'attaccamento al nostro gruppo", conclude il fondatore del gruppo dell'occhialeria.