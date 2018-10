Borsa Milano chiude in calo dello 0,6%

(ANSA) - MILANO, 22 OTT - Piazza Affari ha chiuso in rosso.

Il Ftse Mib ha terminato le contrattazioni in ribasso dello 0,6% a 18.966 punti, dopo il declassamento dell'Italia da parte di Moody's, che ha comunque mantenuto l'outlook stabile, e nel giorno in cui il governo ha risposto ai rilievi dell'Unione europea sulla manovra, confermando il rapporto deficit/pil al 2,4%.