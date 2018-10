Fisco:oltre 100 tasse, ma ne bastano 10

(ANSA)- VENEZIA, 20 OTT - L'Italia ha un fisco 'bulimico': oltre 100 tasse di tutti i generi, ma ne basterebbero 10,con un numero di scadenze fiscali eccessivo e con un prelievo tributario tra i più alti d'Europa.Per la Cgia per la quale le imposte che pesano di più agli italiani sono 2 e danno oltre la metà (55,4%) del gettito totale: Irpef e Iva che, rispettivamente,nel 2017 hanno dato al fisco un gettito di 169,8mld (33,8%) e 108,8mld (21,6%).

Per le aziende l'imposta più pesante è l'Ires che nel 2017 ha dato all'erario 34,1 mld.Rilevante pure il gettito di 26 mld riconducibile all'imposta sugli oli minerali e 22,4mld dell' Irap."Tenendo conto che dall'applicazione di circa 90 contributi tasse e tributi -dice Paolo Zabeo- l'erario incassa solo il 15% del gettito totale annuo con una riforma fiscale basterebbero poco più di 10 imposte per consentire ai contribuenti di beneficiare di una riscossione più contenuta e con maggiori vantaggi anche per le casse dello Stato che, forse,da questa sforbiciata vedrebbero ridursi l'evasione".