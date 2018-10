Crociere, 2019 sarà anno record

(ANSA), TRIESTE, 19 OTT - Il 2019 sarà un anno record per l'industria crocieristica italiana: si prevedono quasi 12 milioni di passeggeri "movimentati" (imbarchi, sbarchi, transiti), per l'esattezza 11,85 milioni, pari a un +6,8% rispetto al 2018. È la previsione contenuta nell'ultimo Rapporto Italian Cruise Watch, presentato oggi a Trieste da Francesco di Cesare - presidente di Risposte Turismo - in occasione dell'8/o apertura Italian Cruise Day. Il dato è frutto della proiezione effettuata sulle previsioni di 34 porti crocieristici italiani.

Anche nel 2019 Civitavecchia si confermerà il porto leader della crocieristica nazionale con 2,56 milioni di passeggeri movimentati (+4,5% sulle stime di chiusura 2018), davanti a Venezia (1,49 milioni di passeggeri previsti) e Genova (1,35 milioni, +32% grazie all'arrivo di nuove unità di Msc e al ritorno di Costa Crociere). Quarto Napoli con 1,23 milioni (+12,6%), quinto e Savona, dove sono in corso importanti lavori di miglioramento delle infrastrutture (885 mila passeggeri, -1,3%).