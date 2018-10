Borsa Shanhai rimbalza su mossa Pboc,+2%

(ANSA) - PECHINO, 19 OTT - Gli interventi congiunti delle tre autorità di vigilanza e regolamentazione cinesi (People's Bank of China, China Banking and Insurance Regulatory Commission e China Securities Regulatory Commission) rassicurano i mercati azionari che vanno in rally a meno di un'ora dalla chiusura degli scambi: l'indice Composite di Shanghai sale dell'1,96%, a 2.535,24 punti, mentre quello di Shenzhen segna un progresso del 2,22%, a 1.259,31.