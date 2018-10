Borsa: Milano lima calo (-1%)

(ANSA) - MILANO, 19 OTT - Piazza Affari (-1%) lima le perdite con il listino principale appesantito dal calo delle banche. Lo spread tra Btp e Bund è a quota 335 punti base con il rendimento del decennale italiano al 3,75%. Marciano in positivo gli energetici, con il prezzo del petrolio debole.

In profondo rosso Mps (-5,8%) e Carige (-5,6%) e Ubi (-5%).

Male anche Banco Bpm (-4,5%), Unicredit (-3,6%) e Intesa (-2,2%). Vendite su Tim (-4%), Pirelli (-3,9%) e Fca (-3,6%).

In cima al listino Saipem (+1,3%), Eni (+0,6%), Snam (+0,3%) e Tenaris (+0,2%).