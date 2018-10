Borsa: Europa peggiora e guarda a Italia

(ANSA) - MILANO, 19 OTT - Le Borse europee peggiorano a metà mattinata con i futures di Wall Street in positivo che fanno ben sperare dopo la chiusura in forte calo di ieri. Occhi puntati sull'Italia, dopo la lettera di richiamo sulla manovra, con Piazza Affari (-1,3%) che lima le perdite ma resta maglia nera in Europa. Gli investitori guardano con particolare interesse anche alle decisioni della Fed ed alle tensioni geopolitiche. In calo l'euro sul dollaro a 1,1460 a Londra. Lo spread tra Btp e Bund, dopo la fiammata a 340 punti, scende a quota 331 con il rendimento del decennale italiano al 3,71%.

L'indice d'area stoxx 600 cede lo 0,4%. In rosso Parigi e Madrid (-0,8%) e Francoforte (-0,4%). Nel Vecchio continente soffrono i finanziari (-1%) e le Tlc (-0,4%) mentre è in rialzo il comparto energetico (-0,6%).

A Piazza Affari in profondo calo le banche. In rosso Ubi, Mps e Banco Bpm che cedono oltre il 5%. Pesanti Unicredit (-4%), Bper e Carige (-3%), Intesa (-2%).