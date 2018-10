Banche: Massiah, non siamo banda ladri, portiamo ricchezza

(ANSA) - BERGAMO, 19 OTT - Il settore bancario ha bisogno di un quadro regolatorio certo e stabile e non deve essere visto dalla politica "come una banda di ladri". Lo ha detto Victor Massiah, ceo di Ubi Banca, in conferenza stampa.

"Non è il ruolo delle singole banche andare a influenzare politiche del governo" ha detto Massiah. "Come settore uno chiede delle regole del gioco che durino un certo numero di anni e non che "continuino a modificarsi su più fronti".

Ma alla politica il sistema bancario chiede anche di essere considerato "come uno degli attori che, se vanno bene, portano crescita e ricchezza e non come una banda di ladri. Le banche sono fondamentali, sono una componente essenziale delle comunità". (ANSA)