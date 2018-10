Alitalia: si tratta su rinnovo Cigs

Alitalia e i sindacati hanno iniziato il confronto sulla nuova procedura di cassa integrazione straordinaria, per rinnovare quella in scadenza il 31 ottobre.

L'incontro, che si è svolto al ministero del Lavoro, è partito dai numeri chiesti dall'azienda, per un totale di 1.570 dipendenti (100 comandanti, 100 piloti, 420 naviganti di cabina e 950 dipendenti di terra), che i sindacati hanno chiesto di abbassare. La proroga è chiesta per altri 5 mesi, fino al 23 marzo 2019. Il confronto proseguirà con incontri tecnici in azienda, per valutare in tavoli separati i nuovi numeri della cassa integrazione: per queste riunioni sono stati indicati i giorni 25 e 26 ottobre. Un nuovo incontro al ministero del Lavoro, probabilmente per chiudere, è già convocato per il 29 ottobre.