Uber,raccolta bond da 2 miliardi dollari

(ANSA) - NEW YORK, 18 OTT - Uber raccoglie 2 miliardi di dollari al suo debutto sul mercato dei bond. L'app per auto con conducente ha raccolto 1,5 miliardi di dollari in titoli a otto anni e rendimento dell'8%, una cifra superiore al miliardi inizialmente previsto. Uber ha raccolto altri 500 milioni di dollari con titoli a cinque anni e un rendimento del 7,5%. Lo riporta il Financial Times, sottolineando che Uber ha ricevuto ordini per oltre 3 miliardi di dollari. Guardie di sicurezza e camerieri su richiesta. Uber punta a diversificarsi in vista dello sbarco in Borsa e pensa a lanciare Uber Work dopo Uber Eats, cercando di applicare il suo modello 'on demand' anche per coloro che cercano lavoratori a tempo determinare per eventi aziendali o simili.