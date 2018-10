Harmont & Blaine, in 6 mesi +9% vendite

(ANSA) - MILANO, 18 OTT - Harmont & Blaine chiude il primo semestre dell'anno con un fatturato di 43,2 milioni di euro (+9%). A contribuire alla crescita, il processo d'internazionalizzazione del brand con aperture in Europa, Asia e America Latina che hanno portato a 91 i punti vendita diretti, oltre ai 47 a gestione indiretta ed ai 613 multibrand. In Italia si rafforza la partnership con La Rinascente, con la presenza del brand del bassotto in 9 negozi. A supporto della crescita c'è stata anche la spinta decisa sull'omnicanalità, con azioni drive-to-store (cioè campagne digitali che mirano ad portare il cliente nel negozio fisico) e investimenti in digital marketing, con riflessi sui risultati del canale e-commerce diretto che ha registrato un aumento del 50% di fatturato, da gennaio a settembre, rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente.