Borsa: Europa sale, ma Milano in calo

(ANSA) - MILANO, 18 OTT - Le Borse europee sono in generale rialzo, con Francoforte in crescita dello 0,34% e Parigi dello 0,4%. Londra è piatta. Nei giorni dell'esame Ue alla manovra italiana e dopo la polemica dei Cinque stelle sulla manipolazione del testo sulla pace fiscale, Milano cede lo 0,3%.

Madrid fa peggio e perde lo 0,5%. In Piazza Affari, Buzzi scivola del 7%, con il settore edile in calo in tutta Europa dopo che HeidelbergCement (-8,7%) ha tagliato i target al 2018.

Con lo spread a quota 310 punti, in Piazza Affari le banche sono sotto pressione: Banco Bpm cede il 2%, Unicredit l'1,2%, Mps l'1,1%, Intesa lo 0,95%, Ubi lo 0,77% e Bper lo 0,87%. Salgono Tim (+2,5%) e Astaldi (+2,2%), dopo il via libera del Tribunale alla proposta di concordato.