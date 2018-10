Bonomi, Assolombarda non fa opposizione

(ANSA) - MILANO, 18 OTT - Assolombarda, la più grande organizzazione territoriale di Confindustria, non fa opposizione e "tifa da sempre per l'Italia". Lo afferma il presidente Carlo Bonomi all'assemblea annuale in corso al Teatro alla Scala di Milano. "Il clima sociale e culturale che ha portato al voto dello scorso 4 marzo - scandisce - non chiede alle imprese di mettere in campo forme di opposizione ai partiti e al Governo" .

"Noi - sottolinea - non tifiamo per questo o per quello né contro questo o quello, noi tifiamo per l'Italia da sempre".