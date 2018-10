Manovra: stampa,Italia in spirale debito

(ANSA) - ROMA, 17 OTT - "Dimenticatevi lo spread. L'Italia è già sul precipizio di una spirale del debito". E' il titolo di un articolo dell'agenzia Bloomberg, che attraverso le stime di alcuni analisti valuta l'attuale tasso medio sui titoli di Stato italiani come già oltre il punto di non ritorno, destinato inevitabilmente a far aumentare il debito più di quanto l'economia possa crescere.

L'articolo della Bloomberg cita quanto dichiarato la scorsa settimana da Richard McGuire, responsabile dell'analisi sui tassi d'interesse di Rabobank, durante un incontro con alcuni gestori a Madrid: il rendimento medio dovrebbe scendere al 2,63% dal 3,21% attuale raggiunto dopo mesi di tensioni sui Btp perché l'Italia possa uscire dalla "zona di pericolo". E "a meno che si possa in qualche modo ristabilire una credibilità, al momento c'è questo circolo vizioso".