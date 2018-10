Gros-Pietro, manovra non è stangata

(ANSA) - MILANO, 17 OTT - Per le banche la manovra "non e' una stangata" ha detto il presidente di Intesa Sanpaolo, Gian Maria Gros-Pietro, dopo l'incontro sulla manovra fra i vertici delle banche italiane e il ministro del Tesoro Giovanni Tria, all'Abi a Milano. E "i correntisti stanno tranquillissimi, perché sono clienti delle banche e le banche sono in una situazione molto rafforzata rispetto al passato". "Ci sono alcuni provvedimenti per i quali dovremo poi vedere quali sono le portate - ha aggiunto Gros Pietro - ma il ministro non si e' soffermato su questi aspetti tecnici". Ha invece "confermato che si intende mantenere un atteggiamento di dialogo collaborativo con l'Europa". "Quindi - ha aggiunto - l'Italia fermamente rimane dentro le regole. Tria, ha spiegato Gros Pietro, oggi "ha parlato dell'impostazione della manovra, che è orientata alla crescita e dovrà essere bene spiegata in sede europea".