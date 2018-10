Borsa: Milano azzera rialzo, giù Fca

(ANSA) - MILANO, 17 OTT - Piazza Affari azzera il rialzo dopo essere salita fino all'1%, con l'indice Ftse Mib che galleggia sulla parità. In rialzo oltre quota 295 punti lo spread tra Btp e Bund, mentre amplia il calo Fca (-1,7%) dopo i dati sulle vendite in Europa, che penalizzano anche gli altri costruttori europei e Pirelli (-1,49%). Prosegue la corsa si Stm (+4,48%) a seguito delle trimestrali di Netflix e di Amsl Holding, mentre i bancari Bper (+2,02%), Banco Bpm (+0,93%), Unicredit (+0,67%) e Intesa (-0,1%) limano il rialzo dopo l'inversione di rotta dello spread. Segno meno per Salini Impregilo (-3,67%), che sta esaminando il dossier Astaldi (-1,73%), su cui si ipotizza anche un possibile coinvolgimento della Cdp.