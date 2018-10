Borsa: Milano amplia calo con spread

(ANSA) - MILANO, 17 OTT - Piazza Affari amplia il calo con l'allargamento dello spread a quota 300 punti. L'indice Ftse Mib cede lo 0,5%, frenato da Cnh (-3,72%), Atlantia (-2%), Fca (-1,76%), Pirelli (-1,67%) e Ferrari (-1,56%) dop i dati sulle vendite di auto in Europa. Tra gli titoli più soggetti ai movimenti del differenziale tra Btp e Bund tedeschi cedono Poste (-0,41%) e Intesa Sanpaolo (-0,1%), mentre Unicredit (+1%) e Bper (+1,3%) si muovono in controtendenza. Acquisti su Stm (+3,14%) dopo i conti di Amsl e, nella vigilia, di Netflix.

Difficoltà per Salini Impregilo (-2,2%), alle prese con il dossier Astaldi (-2%).