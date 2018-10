(ANSA) - ROMA, 17 OTT - L'aumento del rapporto debito/Pil stimato, in contrapposizione a quanto previsto dal governo, avverrebbe gradualmente, dal momento che il Tesoro risente dell'aggravio del costo medio del debito man mano che svolge le sue aste. Il prossimo collocamento è il 26 ottobre, stesso giorno in cui Standard & Poor's valuterà il rating dell'Italia.

"Il danno all'economia dovuto a una stretta alle condizioni finanziarie probabilmente richiederà alcune settimane per cominciare ad avere conseguenze macroeconomiche significative, e la scadenza elettorale sembra abbastanza ravvicinata da giustificare questa scommessa da parte dei leader politici, dice l'analista di JpMorgan Marco Protopapa.