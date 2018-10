Tria,attacco a Garofoli senza fondamento

(ANSA) - ROMA, 16 OTT - "E' del tutto privo di fondamento e irrazionale l'attacco rivolto al Capo di Gabinetto del Mef, Roberto Garofoli, e al Ragioniere Generale dello Stato, Daniele Franco", in merito ai provvedimenti relativi alla Croce rossa.

Lo afferma il ministro dell'Economia Giovanni Tria in una nota, smentendo "categoricamente che la norma sulla Croce Rossa Italiana proposta dal Mef per il decreto fiscale, poi stralciata, prevedesse un aumento di risorse per l'ente in liquidazione. Si trattava piuttosto di una disposizione di tutela dei lavoratori, senza la quale ora non è possibile provvedere al pagamento del loro Tfr". Garofoli era finito nel mirino degli esponenti del M5S Vittoria Baldino ed Elio Lannutti che ne avevano chiesto le dimissioni.