Petrolio:nuovo rialzo a 71,09 dollari

(ANSA) - ROMA, 16 OTT - Il rallentamento della produzione in Iran, in vista dell'arrivo delle sanzioni Usa il 4 novembre, fa salire il prezzo del petrolio sui mercati. Il greggio Wti del Texas sale dello 0,2% a 71,9 dollari al barile mentre il Brent avanza dello 0,33% a 81,05. Secondo i dati di Refinitiv Eikon infatti l'export dell'Iran a paesi come India, Cina e Turchia è sceso a 1,3 milioni di barili al giorno nel mese di ottobre, contro i 1,6 milioni di settembre e i 2,5 di aprile quando Trump si ritirò dall'accordo sul nucleare firmato dal suo predecessore.