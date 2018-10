Galateri, attenzione su assicurazioni

(ANSA) - TRIESTE, 16 OTT - "Bisogna fare molta attenzione a trattare questi argomenti con la dovuta attenzione perché siamo uno dei sistemi portanti del sistema nazionale". Lo ha detto il presidente di Assicurazioni Generali, Gabriele Galateri di Genola, a margine del convegno 'Sustainable finance and integrate thinking' organizzato al Mib (Management business school) di Trieste, in merito alla manovra presentata dal Governo. Nella manovra - secondo quanto filtrato ieri da fonti della Lega - gli unici aumenti fiscali riguarderebbero banche e assicurazioni. "Io parlo delle assicurazioni - ha precisato Galateri di Genola - perché sono il mondo in cui vivo e sono un elemento fondamentale del funzionamento dell'economia". "Attraverso la nostra attività noi diamo sicurezza agli individui, diamo sostenibilità - anche economica - alle aziende, investiamo nel mercato cifre colossali, quindi bisogna fare molta attenzione a trattare questi argomenti con la dovuta attenzione".(ANSA).