Airbnb Plus, Italia guida crescita mondo

(ANSA) - ROMA, 16 OTT - L'Italia guida la crescita mondiale per quanto riguarda agli alloggi Airbnb Plus, una nuova categoria disponibile sulla piattaforma lanciata a febbraio che offre ai viaggiatori una selezione di case verificate secondo criteri di comfort, qualità e design.

Ad otto mesi dal lancio, i mercati in cui Airbnb Plus è disponibile sono più che raddoppiati ma in Italia il numero di annunci è cresciuto del 120% e l'utilizzo del servizio ha registrato un +60% tra il secondo e il terzo trimestre.

Roma e Milano in particolare sono protagoniste della crescita anche a livello internazionale: Milano si distingue per il tasso di crescita (+86%), mentre Roma insieme a San Francisco, Sydney, Melbourne e Barcellona rientra tra i mercati con l'offerta più alta. A questi due primi mercati si è da poco aggiunta Firenze.

Le prenotazioni Airbnb Plus in Italia ad oggi arrivano principalmente da Stati Uniti (44%), Inghilterra, Australia, Canada e Francia.