Talent Garden inaugura Campus a Dublino

(ANSA) - MILANO, 15 OTT - Il modello italiano di Talent Garden piace all'Irlanda dove è stato inaugurato il nuovo campus che replica il consolidato modello nato in Italia e già presente in vari paesi europei. Sorge all'interno della sede della DCU Alpha presso la Dublin City University, che ha scelto di avviare una partnership con la giovane ma società italiana e copre un'area geografica strategica. Dublino infatti, già sede principale in Europa per le più grandi tech company del mondo, è un ponte per lo sviluppo del business negli Stati Uniti e per gestire la crescita internazionale nel Vecchio Continente.

L'inaugurazione di Talent Garden Dublin è avvenuta alla presenza del Ministro delle Finanze, della Spesa Pubblica e della Riforma, Paschal Donohoe TD. In occasione del lancio è stata ufficializzata la nomina di Mark Bennett a Country Manager di Talent Garden in Irlanda. Mark ha lavorato nei settori privato, pubblico e delle ONG in Irlanda, Stati Uniti, Regno Unito e Italia.