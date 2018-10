(ANSA) - ROMA, 15 OTT - Quotazioni dell'oro in rialzo sui mercati asiatici in avvio di settimana: il lingotto con consegna immediata guadagna lo 0,4% a 1.222,97 dollari l'oncia. Ad incidere sui rialzi sia la guerra sui dazi di Usa e Cina sia le tensioni sul mercato energetico per lo scontro politico in atto con l'Arabia saudita per la scomparsa del giornalista dissidente Kashoggi