Borsa: Tokyo chiude in netto calo,-1,87%

(ANSA) - TOKYO, 15 OTT - La Borsa di Tokyo termina il primo giorno della settimana in netto ribasso, dopo il calo sostenuto delle precedenti sedute, con l'attenzione degli investitori che si sposta sulle parole del segretario al Tesoro Usa Steven Mnuchin, sulla necessità di fare chiarezza col Giappone, nei prossimi colloqui, per prevenire la svalutazione eccessiva della valuta. Il Nikkei cede l'1,87% a quota 22.271,30, con una perdita di oltre 400 punti. Lo yen si va apprezzando sul biglietto verde a un livello di poco inferiore a 112, così come sull'euro a 129,30.