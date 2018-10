Borsa Milano ha tenuto, attende manovra

Nel giorno del decreto legge sul fisco, e in attesa della manovra, Piazza Affari ha chiuso in rialzo dello 0,16% a 19.287 punti, in linea con le altre Borse europee, guidate da Francoforte (+0,78% con il voto in Baviera) e Londra (+0,48% malgrado il mancato accordo sulla Brexit). Lo spread ha terminato al seduta a 303,9 punti, dopo aver aperto a 308,7 punti. Euro poco mosso a 1,15 dollari. A Milano ha volato Carige (+8,16%), che sta studiando l'emissione di un bond entro l'anno, e ha fatto bene Tim (+2%), già in evidenza la scorsa settimana dopo i buy di Fidentiis. Fra i titoli più forti, Eni (+0,9%) e Snam (+0,9%), in rialzo con il prezzo del petrolio. In coda, invece, Brembo (-3,7%) e Moncler (-1,9%). Nel complesso, positivo il comparto banche (+0,35%), con Intesa che ha guadagnato lo 0,77%, Bper lo 0,7% e Banco Bpm lo 0,4%. Piatta Unicredit. Male Mps (-1,96%).