Borsa: Milano +0,2%, attesa su manovra

(ANSA) - MILANO, 15 OTT - Piazza Affari in cauto rialzo a metà giornata con il Ftse Mib che segna un +0,2% a 19.299 punti mentre il mercato guarda alla manovra e al via libera da parte dell'esecutivo. Sempre in luce Tim (+1,59%) già in evidenza la scorsa settimana dopo i buy di Fidentiis. Con i prezzi in rialzo del petrolio salgono Eni (+1,04%) e Saipem (+2,2%), quest'ultima ha siglato nuovi contratti per 400 milioni di dollari. E sempre nell'energia salgono Snam (+1,21%), e A2a (+1,58%). Resta ben comprata Carige (+4,08%) che ha allo studio entro l'anno il lancio di un bond. Sempre tra i bancari acquisti su Intesa Sanpaolo (+1,41%), Ubi (+0,98%). Ancora vendite su Mps (-1,24%).

Tra i titoli peggiori Ferrari (-2,26%) con Moncler (-2%) e Brembo (-2,59%). Lo spread tra btp e bund è a 306 punti base con il rendimento del decennale italiano al 3,5%.