Borsa Europa chiude bene, su Francoforte

(ANSA) - MILANO, 15 OTT - Chiusura in crescita per le principali Borse europee. Nel giorno del risultato elettorale in Baviera, Francoforte è stata la migliore ed ha guadagnato lo 0,78%. Solida anche Londra, che è salita dello 0,48%, malgrado gli intoppi sui negoziati per la Brexit. Bene Milano (+0,16%), nei giorni del decreto fiscale e della manovra. Piatta Parigi.