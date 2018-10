Borsa: Europa apre in lieve calo

- Le Borse europee aprono in leggera flessione. Parigi cede lo 0,02% con il Cac 40 a 5.095 punti.

Francoforte cede lo 0,23% a 11.497 punti. Mentre Londra registra +0,13% con il Ftse 100 a 7.012 punti.

Avvio di settimana in rosso per le Piazze di Asia e Pacifico sui timori per le controversie commerciali tra Cina e Stati Uniti con un possibile rallentamento dell'economia cinese e maggiori oneri finanziari per gli Usa. Situazione che ha mitigato l'ottimismo del rimbalzo della fine della scorsa settimana. E non aiutano le crescenti tensioni diplomatiche tra Arabia Saudita e l'Occidente sul caso di Jamal Khashoggi, il giornalista dissidente saudita scomparso il 2 ottobre scorso nel consolato di Riad a Istanbul. Tra i singoli listini Tokyo lascia sul terreno l'1,87%, Hong Kong l'1,33%, Shenzhen lo 0,66%, Shanghai e Sydney quasi l'1%, Seul l'1,78%.

Sul fronte europeo lo sguardo è rivolto alla Brexit e ai nodi ancora da sciogliere per arrivare ad un accordo fra Regno Unito e Ue. Domina poi la scena l'Italia con il consiglio dei ministri chiamato ad approvare la manovra. Sotto la lente anche l'esito del voto in Baviera con il crollo della Csu, alleati della Merkel.