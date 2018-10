Tria-Mnuchin, bilaterale a Bali

(ANSA) - BALI (INDONESIA), 12 OTT - Il ministero dell'Economia e delle Finanze Giovanni Tria ha avuto in mattinata un bilaterale con il segretario al Tesoro americano Steven Mnuchin, a margine dell'assemblea annuale di Fmi/Banca Mondiale in corso a Bali.

Alla domanda su come fosse andato il faccia a faccia, Tria ha risposto "bene". Quanto ai temi trattati tra globali e Italia, il ministro ha risposto che si è parlato "di tutto, ovviamente".