Borsa: Milano incrementa rialzo (+0,6%)

(ANSA) - MILANO, 12 OTT - La Borsa di Milano (+0,6%) incrementa il rialzo, in linea con gli altri listini del Vecchio continente. Piazza Affari è sostenuta dal rialzo delle banche e Pirelli (+3,4%). Lo spread tra Btp e Bund resta poco sopra quota 300 (302 punti) con il rendimento del decennale italiano al 3,54%.

Tra le banche si mette in mostra Carige (+8,7%), dopo il cda che ha promesso il nuovo piano entro fine anno. In rialzo anche Banco Bpm (+2,8%), Bper (+2,2%), Intesa (+2%) e Unicredit (+1,4%). In positivo il comparto dell'auto dove corre Pirelli (+3,5%). Bene anche Fca (+1,1%) e Ferrari (+0,4%). In fondo al listino principale Ferragamo (-2,5%) e Tim (-1,7%). Deboli Enel (-0,3%), Luxottica e Leonardo (-0,2%).