Bitonci, a studio stralcio cartelle sotto i mille euro

"Stiamo valutando con il Mef una possibile soglia per poter effettuare lo stralcio complessivo di tutte quelle cartelle piccole, sotto i 1000 euro o sotto i 5000 euro che sono il 55% del 'magazzino' complessivo" cioè i crediti non riscossi, che vale "850 miliardi". Lo annuncia il sottosegretario Massimo Bitonci, al lavoro sulla pace fiscale che dovrebbe arrivare o con il decreto fiscale o con la manovra, ai microfoni di Radio Anch'io. "Dal punto di vista quantitativo non pesano molto, ma interessano quasi 15 milioni di contribuenti".