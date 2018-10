Borsa:Europa conferma calo,Milano +0,85%

(ANSA) - MILANO, 9 OTT - Le Borse europee confermano il rosso dopo l'apertura in negativo di Wall Street. L'indice d'area Stoxx 600 cede oltre un quarto di punto così come Londra (-0,36%) e Francoforte (-0,24%). Parigi cede un marginale 0,14%.

Mentre Milano allunga il passo con il Ftse Mib che sale dello 0,85% e torna sopra i 20mila punti. Sul fronte dei cambi l'euro è stabile a 1,14 sul dollaro. Mentre lo spread viaggia a 304 punti base con il rendimento del decennale italiano a 3,58%. A Piazza Affari restano gli acquisti dell'energia con Eni (+3,12%), Saipem (+2,58%), Snam (+2,12%). Buon passo poi per Pirelli (+2%) che ha perfezionato il closing per il 49% di uno stabilimento in Cina. In recupero i bancari con Intesa (+0,94%) e Unicredit (+1%) mentre Bper lascia sul terreno il 2,99%. Fuori dal paniere principale resta sospesa Astaldi con un rialzo teorico del 7,15%.