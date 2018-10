Borsa: Milano amplia calo (-0,5%)

(ANSA) - MILANO, 9 OTT - La Borsa di Milano (-0,5%) amplia il calo in linea con gli altri listini europei. Piazza Affari risente delle tensioni sullo spread tra Btp e Bund che ha toccato i 313 punti base con il rendimento del decennale italiano al 3,69%. Il Ftse Mib è appesantito dall'andamento negativo delle banche.

Nel Vecchio continente marciano in rosso Francoforte (-0,3%), Parigi (-0,2%) e Londra (-0,1%). In controtendenza Madrid (+0,1%).

A Piazza Affari in fondo al listino Mps (-4%), Carige (-3,7%), Bper (-2,8%), Ubi (-2,3%), Unicredit e Intesa (-1,2%).

In rosso anche Tim (-0,9%) e Mediaset (-0,2%). Procedono in rialzo i titoli legati al petrolio, con l'aumento del prezzo del greggio. Avanza Eni (+1,9%), Tenaris (+1,4%), Saipem (+1,3%).

Nel settore delle costruzioni in forte rialzo Trevi (+10%), con l'aumento capitale da 130 milioni, mentre resta sospesa in asta di volatilità Astaldi con un rialzo teorico del 15 per cento.