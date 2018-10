Borsa: Europa in rialzo non teme Fmi

(ANSA) - MILANO, 9 OTT - Le Borse europee proseguono la seduta in rialzo. I mercati non sembrano risentire del taglio delle stime sul Pil dell'eurozona da parte del fondo monetario internazionale e delle nuove tensioni commerciali tra Cina e Usa. Sul fronte dei cambi l'euro sul dollaro si attesta a 1,1475 a Londra.

L'indice d'area stoxx 600 guadagna lo 0,1%. Bene Madrid (+0,4%), Parigi (+0,3%), Francoforte (+0,2%) e Londra (+0,1%). I listini del Vecchio continente sono sostenuti dal comparto dell'energia (+1,2%), con l'aumento del prezzo del petrolio a causa dei dati, in ribasso, sulla produzione dell'Iran. In Europa si mettono in mostra Repsol (+1,4%), Total (+1,1%) e Shell (+1%). In positivo anche finanziari (+0,5%) con Commerzbank (+2,8%), Credit Agricole (+1%), Banco Santander (+0,9%) e Bnp Paribas (+0,6%).

In calo il comparto farmaceutico con AstraZeneca (-1,2%), Glaxo (-0,6%), Novartis (-0,5%) e Roche (-0,3%).