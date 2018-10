Borsa: Europa in rialzo, Milano +0,86%

(ANSA) - MILANO, 9 OTT - Le Borse europee riprendono fiato e virano tutte in positivo con Wall Street in rialzo. Svetta Milano con il Ftse Mib che fa un balzo dell'1,3% per poi limare ad +0,86% (20.071 punti). A seguire Madrid che guadagna lo 0,77%. Oltre un quarto di punto di rialzo per Parigi (+0,33%) e Francoforte (+0,38%). Londra è a un marginale +0,06%. Lo spread tra btp e bund sceso sotto i 300 punti è a 297 con il rendimento del decennale italiano stabile al 3,5%. In ripresa a Piazza Affari le banche con Intesa Sanpaolo che sale dell'1,67% e Unicredit dell'1,5%. Si conferma il buon passo i titoli legati all'energia con Saipem che guadagna il 3,5%. Sempre nel credito resta sotto pressione Bper che lascia sul terreno il 2,6% mentre Mps cede l'1,27%.