Borsa: Milano pesa su Europa, giù banche

(ANSA) - MILANO, 8 OTT - Piazza Affari pesante a metà seduta con il Ftse Mib che cede il 2,27%, sotto quota 20 mila punti, ai minimi dall'aprile del 2017. In rosso tutto il listino, con le banche in rotta a causa dell'impennata dello spread, che si stabilizza a quota 305 punti base, e il rendimento del Btp salito al 3,57%.

Le tensioni sull'Italia pesano sul resto d'Europa, spingendo in rosso tutte le Borse, che però contengono i ribassi attorno al mezzo punto percentuale. Alimentano il clima di incertezza anche la corsa dei Treasury, con i mercati che temono nuove strette dei tassi Usa, e le tensioni tra Washington e Pechino, già all'origine dei cali registrati a Wall Street e sulle Borse asiatiche. L'euro è debole a 1,147 sul dollaro.

A Milano è sell-off sulle banche, oggetto di diverse sospensioni: Banco Bpm cede l'6,1%, Mps il 5,3%, Carige il 5,1%, Ubi il 5%, Unicredit il 4,9%, Mediobanca il 4,8%, Intesa il 3,9%. Sospesa al rialzo Astaldi (+14,5%) ancora giù la Juve per i timori su Ronaldo (-3,5%).