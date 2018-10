Borsa Milano giù con spread, Carige -8%

(ANSA) - MILANO, 8 OTT - Piazza Affari recupera qualcosa rispetto ai minimi di seduta ma resta in profondo rosso. Il Ftse Mib cede il 2,2% affossato dallo spread, che tratta a 305 punti base, con il rendimento dei Btp decennali schizzato al 3,57%.

Male anche gli altri listini europei, con Londra (-0,6%), Parigi (-0,9%) e Francoforte (-0,9%) che risentono delle tensioni tra Italia e Ue sulla manovra ma anche delle vendite sui Treasury americani che hanno messo sotto pressione Wall Street e le borse asiatiche, preoccupate per un rialzo accelerato dei tassi Usa.

Sul listino milanese crollano le banche, secondo il Credit Suisse a rischio di aumento di capitale se lo spread arriva a 400. Carige sprofonda dell'8,5%, Banco Bpm cede il 5,6%, Mediobanca il 5%, Mps il 4,8%, Ubi il 4,7% e Unicredit il 4,6%.

Male i titoli dell'auto con Pirelli, Brembo (entrambe -3,6%) ed Fca (-3,2%). Vola Astaldi (+16% in asta di volatilità) sulle attese per il concordato, scivola la Juve (-4%) con le accuse di stupro a Ronaldo.