Borsa: Milano ancora sotto pressione

(ANSA) - MILANO, 8 OTT - Piazza Affari si avvia alla conclusione di seduta in perdita del 2,6%, la peggiore fra i mercati europei. Ad appesantire il listino milanese sono le banche (-4% il comparto) affossate dallo spread a 305 punti, dopo la lettera di critiche della Commissione Europea verso la nota di aggiornamento al Def. Carige è la peggiore (-6,8%), seguita da Mps (-5,8%) e Banco Bpm (-5,9%). Male anche Ubi (-4,4%), Intesa (-4%) e Unicredit (-3,7%). Continua a volare Astaldi, bloccata in asta di volatilità con un rialzo teorico del 13,5%, sulle ipotesi di un'operazione con Salini Impregilo (-2%). Ancora sotto pressione il titolo della Juventus (-4%), per le accuse di violenza sessuale a Ronaldo.